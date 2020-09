Vanessa Incontrada nuda non chocca nessuno: il femminismo mainstream ha rotto (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Vanessa Incontrada si mostra nuda come Photoshop l’ha fatta su Vanity Fair. Il mondo applaude: “Bene, brava, bis, abbasso il body shaming!” e la showgirl italo spagnola, né anoressica né obesa, si riconferma amata. Ma il suo nudo non fa altro che alimentare il circuito, il sensazionalismo e il sistema valoriale che pretende di contestare. In fondo, gli italiani hanno solo visto una donna nuda in più. La Incontrada vittima di “body shaming” Non si contano più le volte che la Incontrada ha rilasciato interviste e dichiarazioni in cui sosteneva che da quando aveva avuto il figlio il suo corpo era cambiato e che per questo molti l’avrebbero criticata. Nel frattempo la bella Vanessa ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set –si mostracome Photoshop l’ha fatta su Vanity Fair. Il mondo applaude: “Bene, brava, bis, abbasso il body shaming!” e la showgirl italo spagnola, né anoressica né obesa, si riconferma amata. Ma il suo nudo non fa altro che alimentare il circuito, il sensazionalismo e il sistema valoriale che pretende di contestare. In fondo, gli italiani hanno solo visto una donnain più. Lavittima di “body shaming” Non si contano più le volte che laha rilasciato interviste e dichiarazioni in cui sosteneva che da quando aveva avuto il figlio il suo corpo era cambiato e che per questo molti l’avrebbero criticata. Nel frattempo la bellaha ...

