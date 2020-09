Vanessa Incontrada nuda – La lotta contro bullismo e haters (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vanessa Incontrada ha deciso di posare nuda per un motivo nobile: nella cover di Vanity Fair disponibile da oggi, la nota attrice e showgirl ha scelto di mostrarsi senza veli come lotta al bullismo e agli haters. “Dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza”, dice nell’intervista. Vanessa Incontrada punta tutto sulla body positivity, il rivale numero uno del body shaming. Ovvero del bullismo scatenato verso le forme del corpo. Vanessa Incontrada posa nuda e si racconta Vanessa Incontrada promuove un messaggio forte tramite il proprio corpo. “Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal”, racconta, “la ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020)ha deciso di posareper un motivo nobile: nella cover di Vanity Fair disponibile da oggi, la nota attrice e showgirl ha scelto di mostrarsi senza veli comeale agli. “Dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza”, dice nell’intervista.punta tutto sulla body positivity, il rivale numero uno del body shaming. Ovvero delscatenato verso le forme del corpo.posae si raccontapromuove un messaggio forte tramite il proprio corpo. “Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal”, racconta, “la ...

