Vanessa Incontrada nuda celebra la vera bellezza - (Di mercoledì 30 settembre 2020) Carlo Lanna Nonostante le critiche, Vanessa Incontrada "sposa" il body positive posando per un servizio fotografico molto particolare in cui appare senza veli Amatissima dal pubblico per la sua ironia sbarazzina, Vanessa Incontrada ad oggi è una tra le showgirl più complete della tv italiana. È attrice, è presentatrice e ora anche testimonial di body positive. Sì, perché nonostante l’amore che riceve costantemente dai fan, molto spesso sui social riceve attacchi ingiustificati per la sua forma fisica che non sempre rispetta i canoni imposti dalla società. Eppure Vanessa Incontrada non si è mai posta il problema di apparire smagrita o con qualche chilo di troppo, anzi ha sempre professato una filosofia di vita molto ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Carlo Lanna Nonostante le critiche,"sposa" il body positive posando per un servizio fotografico molto particolare in cui appare senza veli Amatissima dal pubblico per la sua ironia sbarazzina,ad oggi è una tra le showgirl più complete della tv italiana. È attrice, è presentatrice e ora anche testimonial di body positive. Sì, perché nonostante l’amore che riceve costantemente dai fan, molto spesso sui social riceve attacchi ingiustificati per la sua forma fisica che non sempre rispetta i canoni imposti dalla società. Eppurenon si è mai posta il problema di apparire smagrita o con qualche chilo di troppo, anzi ha sempre professato una filosofia di vita molto ...

LinoGuanciale : Dalla parte di @VaneIncontrada e di tutte le donne. La bellezza è qualcosa di più di uno stereotipo. - Corriere : Vanessa Incontrada nuda in copertina: «Nessuno mi giudichi. Il mio corpo è un messaggio» - VanityFairIt : «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è m… - Anto8603671591 : RT @VanityFairIt: «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è magra,… - barbarajerkov : RT @bennyxx9: Stanotte non dormivo e mi sono accorto che Vanessa Incontrada ha un cognome con 4 preposizioni semplici. -