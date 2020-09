Vanessa Incontrada | il nudo in copertina un atto d’accusa La reazione su Instagram

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 settembre 2020)ha deciso di posare nuda inper dire basta alle critiche crudeli e inutili, per fermare chi la giudica per il suo peso o per come si veste e come si trucca. Anzi la sua foto senza veli diventa il simbolo della lotta al bodyshaming di cui tutte le donne, non solo lei, possono essere vittime, specialmente in un mondo dove pare non esserci un freno alle vuote chiacchiere e agli insulti.ha avuto il coraggio di mettersi a, anche in senso letterale. E in un monologo realizzato per Vanity Fair che ha ospitato inil suo sc, ha spiegato perché: “Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è magra, se è grassa, quanto profumo ...