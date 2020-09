Vanessa Incontrada eroina del body positive (Di mercoledì 30 settembre 2020) La cover di Vanity Fair che ritrae Vanessa Incontrada senza veli è diventata in poche ore virale, la showgirl è stata infatti riconosciuta come eroina del body positive. L’attrice, ma anche conduttrice artista completa brava ma anche molto bella in passato è stata presa di mira per le sue curve, per alcuni troppo tondeggianti non adatte al mondo dello spettacolo. Subito dopo la gravidanza il corpo della Incontrada è cambiato e questo ha provocato delle conseguenza che per molto tempo l’hanno fatto soffrire. Oggi Vanessa ha capito come affrontare questa situazione, è fiera delle sue forme e non esita a mostrarsi nuda coperta solo dalla sue mani sulla copertina di uno dei magazine più popolari. Un gesto quello di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) La cover di Vanity Fair che ritraesenza veli è diventata in poche ore virale, la showgirl è stata infatti riconosciuta comedel. L’attrice, ma anche conduttrice artista completa brava ma anche molto bella in passato è stata presa di mira per le sue curve, per alcuni troppo tondeggianti non adatte al mondo dello spettacolo. Subito dopo la gravidanza il corpo dellaè cambiato e questo ha provocato delle conseguenza che per molto tempo l’hanno fatto soffrire. Oggiha capito come affrontare questa situazione, è fiera delle sue forme e non esita a mostrarsi nuda coperta solo dalla sue mani sulla copertina di uno dei magazine più popolari. Un gesto quello di ...

LinoGuanciale : Dalla parte di @VaneIncontrada e di tutte le donne. La bellezza è qualcosa di più di uno stereotipo. - Corriere : Vanessa Incontrada nuda in copertina: «Nessuno mi giudichi. Il mio corpo è un messaggio» - VanityFairIt : «Quando vedo abbassare lo sguardo di una donna perché viene criticata per come si veste, per come si trucca, se è m… - chiccolina69 : RT @ilTempe76: Mi ha telefonato Vanessa Incontrada e mi ha detto che le avete già fatto i coglioni curvy. - willycuba65 : RT @ilTempe76: Mi ha telefonato Vanessa Incontrada e mi ha detto che le avete già fatto i coglioni curvy. -