Vanessa Incontrada e la copertina che mette al bando il body shaming

"È il punto d'arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini)". Vanessa Incontrada si mette a nudo e avanza in prima linea nella lotta contro le discriminazioni e il body shaming. Non omologato è brutto, è il sistema che la conduttrice ha cercato di sbaragliare con una foto. Tanto semplice quanto potente. Incontrada appare completamente nuda, e sorridente, nella nuova copertina di Vanity Fair in edicola oggi. Un chiaro messaggio contro ogni forma di discriminazione verso il corpo e le sue fattezze. "Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni", ha scritto la showgirl su Instagram, posando fiera a favore del ...

