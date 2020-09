Van de Beek, l’agente punge lo United: “Contro Brighton poteva perdere 7-1. Perché mettere Donny per 4 minuti?” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non è andata giù a Sjaak Swart, agente del centrocampista del Manchester United Donny Van de Beek, la panchina del proprio assistito nel match di Premier League contro il Brighton. Nonostante il fortunoso finale che ha visto i Red Devils trionfare, il procuratore ha sparato a zero nei confronti della scelta di mister Solskjaer di lasciare in panchina il giocatore che, per altro, nei 4 minuti giocati ha procurato poi il rigore decisivo al successo.Van de Beek, l'agente sbottacaption id="attachment 1029519" align="alignnone" width="447" Van de Beek (getty images)/caption"Cosa devo dire. Non mi è affatto piaciuto vedere Van de Beek in panchina", ha detto il procuratore ai microfoni di VoetbalPrimeur. "Non potevo credere che un giocatore come ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non è andata giù a Sjaak Swart, agente del centrocampista del ManchesterVan de, la panchina del proprio assistito nel match di Premier League contro il. Nonostante il fortunoso finale che ha visto i Red Devils trionfare, il procuratore ha sparato a zero nei confronti della scelta di mister Solskjaer di lasciare in panchina il giocatore che, per altro, nei 4 minuti giocati ha procurato poi il rigore decisivo al successo.Van de, l'agente sbottacaption id="attachment 1029519" align="alignnone" width="447" Van de(getty images)/caption"Cosa devo dire. Non mi è affatto piaciuto vedere Van dein panchina", ha detto il procuratore ai microfoni di VoetbalPrimeur. "Non potevo credere che un giocatore come ...

