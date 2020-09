Valorant Radiant Cup powered by Vodafone mette faccia a faccia i migliori streamer italiani (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vodafone, con la consulenza strategica di MKTG, dà il via ad un nuovo format pronto a conquistare il pubblico dell'esport italiano: nasce la Valorant Radiant Cup - powered by Vodafone, un nuovo e speciale torneo che si svolgerà nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre.Dopo oltre 10 anni di incredibile successo con League of Legends, Riot Games ha infatti lanciato quest'anno una nuova IP che si è rapidamente affermata a livello mondiale come uno dei videogiochi più apprezzati dalla community degli sparatutto in prima persona e tra i più seguiti in streaming su Twitch. Valorant, shooter tattico competitivo a squadre, è senza dubbio un astro nascente che ha già conquistato il pubblico e si sta ritagliando il suo spazio anche nel mondo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020), con la consulenza strategica di MKTG, dà il via ad un nuovo format pronto a conquistare il pubblico dell'esport italiano: nasce laCup -by, un nuovo e speciale torneo che si svolgerà nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre.Dopo oltre 10 anni di incredibile successo con League of Legends, Riot Games ha infatti lanciato quest'anno una nuova IP che si è rapidamente affermata a livello mondiale come uno dei videogiochi più apprezzati dalla community degli sparatutto in prima persona e tra i più seguiti in streaming su Twitch., shooter tattico competitivo a squadre, è senza dubbio un astro nascente che ha già conquistato il pubblico e si sta ritagliando il suo spazio anche nel mondo ...

