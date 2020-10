Valentina Gullace, venerdì 2 ottobre in concerto per il “Midnight in Rome Burlesque show” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 2 ottobre Valentina Gullace si esibirà in concerto a partire dalle ore 21:30 in occasione della “Midnight In Rome Burlesque Show” presso l’Ellington Club in via Anassimandro 15 (Roma). Ingresso: 15 euro + drink. Prenotazione obbligatoria.Nel 2011 Woody Allen esce nelle sale con “Midnight in Paris”, l’anno successivo esce con “To Rome with Love” e come tutti i film del cineasta di NY la colonna sonora è un jazz d’epoca di grande suggestione. Proprio quella musica e quelle città hanno ispirato la serata del “Midnight In Roma Burlesque Show” con la voce di Valentina Gullace accompagnata dal pianoforte di Seby Burgio e il ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il 2si esibirà ina partire dalle ore 21:30 in occasione della “Midnight InShow” presso l’Ellington Club in via Anassimandro 15 (Roma). Ingresso: 15 euro + drink. Prenotazione obbligatoria.Nel 2011 Woody Allen esce nelle sale con “Midnight in Paris”, l’anno successivo esce con “Towith Love” e come tutti i film del cineasta di NY la colonna sonora è un jazz d’epoca di grande suggestione. Proprio quella musica e quelle città hanno ispirato la serata del “Midnight In RomaShow” con la voce diaccompagnata dal pianoforte di Seby Burgio e il ...

