Valentina Gullace | venerdì 2 ottobre in concerto per il “Midnight in Rome Burlesque show”

Il 2 ottobre Valentina Gullace si esibirà in concerto a partire dalle ore 21:30 in occasione della "Midnight In Rome Burlesque Show" presso l'Ellington Club in via Anassimandro 15 (Roma). Ingresso: 15 euro + drink. Prenotazione obbligatoria.Nel 2011 Woody Allen esce nelle sale con "Midnight in Paris", l'anno successivo esce con "To Rome with Love" e come tutti i film del cineasta di NY la colonna sonora è un jazz d'epoca di grande suggestione. Proprio quella musica e quelle città hanno ispirato la serata del "Midnight In Roma Burlesque Show" con la voce di Valentina Gullace accompagnata dal pianoforte di Seby Burgio

Il 2 ottobre Valentina Gullace si esibirà in concerto a partire dalle ore 21:30 in occasione della "Midnight In Rome Burlesque Show" presso l’Ellington Club in via Anassimandro 15 (Roma). Nel 2011 Woo ...

Ellington club, il locale al Pigneto riparte grazie alle donazioni di amici e clienti

