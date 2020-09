Vaccino antinfluenzale, Federfarma: “In ogni farmacia disponibili 12 dosi” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’associazione Federfarma avvisa di come non siano disponibili dosi di Vaccino antinfluenzale per tutta la popolazione che potrebbe averne bisogno. Nei prossimi mesi si prevede che l’arrivo dell’influenza stagionale potrebbe influire sull’emergenza Covid-19, in quanto potrebbe rendere più difficile eseguire delle diagnosi accurate, in quanto i sintomi … L'articolo Vaccino antinfluenzale, Federfarma: “In ogni farmacia disponibili 12 dosi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’associazioneavvisa di come non sianodosi diper tutta la popolazione che potrebbe averne bisogno. Nei prossimi mesi si prevede che l’arrivo dell’influenza stagionale potrebbe influire sull’emergenza Covid-19, in quanto potrebbe rendere più difficile eseguire delle diagnosi accurate, in quanto i sintomi … L'articolo: “In12 dosi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

giorgio_gori : Il vaccino antinfluenzale serve x far emergere rapidamente i casi di Covid ed evitare inutili allarmi al primo colp… - fattoquotidiano : Covid, Capua su La7: “La seconda ondata arriva se iniziamo a comportarci come gli inglesi. Vaccino antinfluenzale?… - myrtamerlino : Arriviamo da un inverno tremendo, chiusi in casa durante il #lockdown, sapevamo della necessità del #vaccino antinf… - Rocco_italiano2 : RT @andiamoviaora: IL MERAVIGLIOSO SINDACO DI LONDRA! Seguiamo tutti il suo esempio. Facciamo il vaccino antinfluenzale, senza far toglie… - EnzaScaduto : RT @myrtamerlino: Tema #vaccino antinfluenzale: fatemi sapere se lo troverete in #farmacia e se le categorie fragili, come dovuto, lo avran… -