Vaccini influenzali, l'allarme dei medici: "In Lombardia pochi e in ritardo" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 settembre 2020 - "Mai come oggi è indispensabile distinguere Covid 19 da influenza". Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine provinciale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 settembre 2020 - "Mai come oggi è indispensabile distinguere Covid 19 da influenza". Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine provinciale deiChirurghi e degli Odontoiatri di ...

ahabello : I vaccini influenzali scarseggiano e sarà possibile farlo solo 1 paziente su 3. #skytg24 E' quello che volevamo, noh?.... - Agenparl : FASE 3: BALDINI (FI), ASSURDO NON SI SAPPIA SU QUANTI VACCINI ANTI INFLUENZALI POTER CONTARE - - actarus1070 : RT @actarus1070: Quindi l'azione dei media nei prossimi giorni sarà: reddito di cittadinanza dato a mafiosi quindi va tolto mancano i vacc… - gioborro1 : RT @fuoridalcorotv: Come faremo con le prime influenze invernali? I test salivari funzionano? Dove sono i vaccini anti influenzali? Tantis… - PAOLAGOSTINI : RT @CorriereUmbria: Vaccini influenzali, le richieste si moltiplicano ma nelle farmacie le scorte non arrivano #umbria #vaccini #scorte #fa… -