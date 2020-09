“V Circolo di Avellino”, prorogata la chiusura: l’ordinanza del sindaco Festa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Confermata la chiusura del “V Circolo di Avellino“. L’ordinanza è stata firmata dal primo cittadino, Gianluca Festa. “”In proroga alla propria ordinanza n. 636 del 25 settembre 2020, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, la sospensione delle attività didattiche per l’intero V° Circolo di Avellino sino al prossimo 6 ottobre 2020“. “La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale. Sia altresì comunicata al Dirigente Scolastico del V Circolo D.ssa Angela Tucci, al Dirigente dell’A.T. AV D.ssa Rosa Grano, al Prefetto di Avellino ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Confermata ladel “Vdi Avellino“. L’ordinanza è stata firmata dal primo cittadino, Gianluca. “”In proroga alla propria ordinanza n. 636 del 25 settembre 2020, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, la sospensione delle attività didattiche per l’intero V°di Avellino sino al prossimo 6 ottobre 2020“. “La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale. Sia altresì comunicata al Dirigente Scolastico del VD.ssa Angela Tucci, al Dirigente dell’A.T. AV D.ssa Rosa Grano, al Prefetto di Avellino ...

