Usa, il primo duello in Tv tra Biden e Trump finisce nel caos (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Insulti e caos, si può sintetizzare così il primo duello tv per la presidenza degli Stati Uniti tra il presidente Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden. Uno spettacolo indecente come è stato definito dai mass media americani con più parti che hanno sollevato dubbi sulla necessità di ulteriori round televisivi tra i due sfidanti. Dal palco del campus universitario del Case Western Reserve di Cleveland, in Ohio, infatti sono arrivate davvero poche indicazioni per gli elettori americani su programmi e intenti dei candidati. Biden ha definito “bugiardo e clown” il presidente in carica degli Stati Uniti che ha replicato con un “tu non hai niente di intelligente“. Tante le interruzioni – ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Insulti e, si può sintetizzare così iltv per la presidenza degli Stati Uniti tra il presidente Donalde il candidato democratico Joe. Uno spettacolo indecente come è stato definito dai mass media americani con più parti che hanno sollevato dubbi sulla necessità di ulteriori round televisivi tra i due sfidanti. Dal palco del campus universitario del Case Western Reserve di Cleveland, in Ohio, infatti sono arrivate davvero poche indicazioni per gli elettori americani su programmi e intenti dei candidati.ha definito “bugiardo e clown” il presidente in carica degli Stati Uniti che ha replicato con un “tu non hai niente di intelligente“. Tante le interruzioni – ...

SalernoSal : Stanotte a partire dall’una, dopo @diMartedi si entra in zona #maratonamentana amerikana ???? per aspettare e seguire… - you_trend : ???? #USA2020: sarà stanotte il primo dibattito tra #Trump e #Biden ?? Cosa dobbiamo aspettarci? Il nostro… - repubblica : Interruzioni a ripetizione, sorrisi ironici e un dibattito che a tratti somiglia a una rissa: come è andata nel pri… - zaynholdme : RT @PDUmorista: #Debates2020 'Tu non sei intelligente, ti sei laureato con voti bassi' 'Sei Un clown e un bugiardo' 'Tuo figlio è un droga… - emmaroman_ : RT @PDUmorista: #Debates2020 'Tu non sei intelligente, ti sei laureato con voti bassi' 'Sei Un clown e un bugiardo' 'Tuo figlio è un droga… -