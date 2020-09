Usa 2020, Cnn: “Biden ha vinto il duello tv col 60% del gradimento”. Ma per Fox è Trump che ha trionfato (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per Fox News il vincitore è stato Trump, per Cnn e Cbs invece nel dibattito ha nettamente prevalso Biden. Quel che è certo è che la campagna del candidato dem ha raccolto in un’ora la cifra record di 3,8 milioni di dollari durante il primo dibattito tv tra candidati presidenti, il più sguaiato che gli Stati Uniti abbiano mai visto, tra offese e continue interruzioni. Venendo alle pagelle dei media americani, per Fox News – il cui anchorman, Chris Wallace ha moderato il duello di ieri da Cleveland, Ohio – Trump ha saputo prendere in mano il filo della discussione dimostrando maggiore confidenza con le telecamere. Biden è invece risultato il vincitore del duello per Cnn, il cui sondaggio ha fatto registrare il 60% del gradimento rispetto al 28% ottenuto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per Fox News il vincitore è stato, per Cnn e Cbs invece nel dibattito ha nettamente prevalso Biden. Quel che è certo è che la campagna del candidato dem ha raccolto in un’ora la cifra record di 3,8 milioni di dollari durante il primo dibattito tv tra candidati presidenti, il più sguaiato che gli Stati Uniti abbiano mai visto, tra offese e continue interruzioni. Venendo alle pagelle dei media americani, per Fox News – il cui anchorman, Chris Wallace ha moderato ildi ieri da Cleveland, Ohio –ha saputo prendere in mano il filo della discussione dimostrando maggiore confidenza con le telecamere. Biden è invece risultato il vincitore delper Cnn, il cui sondaggio ha fatto registrare il 60% del gradimento rispetto al 28% ottenuto da ...

Radio3tweet : Ogni parola ne copre, ne nasconde e ne contiene un’altra. E quando la si usa è come smuovere il terriccio, evocarne… - you_trend : ???? #USA2020: sarà stanotte il primo dibattito tra #Trump e #Biden ?? Cosa dobbiamo aspettarci? Il nostro… - repubblica : Interruzioni a ripetizione, sorrisi ironici e un dibattito che a tratti somiglia a una rissa: come è andata nel pri… - paginebraiche : Qualche anticipazione da Pagine Ebraiche di ottobre in distribuzione. - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Usa 2020, Cnn: “Biden ha vinto il duello tv col 60% del gradimento”. Ma per Fox è Trump che ha trionfato -