Usa 2020, Biden sfida Trump sul suprematismo: nessuna condanna dal tycoon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Duro scontro tra i due candidati alla Casa Bianca sui suprematisti. Joe Biden ha accusato Donald Trump di averli difesi nell'attacco di Charlottsville, sfidando il presidente a prenderene le distanze ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) Duro scontro tra i due candidati alla Casa Bianca sui suprematisti. Joeha accusato Donalddi averli difesi nell'attacco di Charlottsville,ndo il presidente a prenderene le distanze ...

ilpost : #FredPerry è storicamente associata alle sottoculture britanniche e alla sinistra. Ma negli Stati Uniti un gruppo n… - Radio3tweet : Ogni parola ne copre, ne nasconde e ne contiene un’altra. E quando la si usa è come smuovere il terriccio, evocarne… - Corriere : Trump e le tasse: dedotti anche 75mila dollari per il parrucchiere - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Tra #Trump e #Biden, un dibattito da far vergognare l’America. Il presidente USA interrompe continuamente il rivale e… - LaVocediNewYork : Tra #Trump e #Biden, un dibattito da far vergognare l’America. Il presidente USA interrompe continuamente il rivale… -