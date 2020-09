Una Vita, anticipazioni 4 – 10 ottobre: Marcia viene aggredita (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per tutti gli appassionati di Una Vita, tornano le anticipazioni settimanali riguardanti ciò che andrà in onda da domenica 4 a sabato 10 ottobre. Le trame saranno sempre più avvincenti, soprattutto a seguito della misteriosa aggressione subita da Marcia. Felipe sospetterà sin da subito di Alfredo Bryce e cercherà le prove per incastrarlo. Intanto Cinta cercherà di aiutare il suo amato Emilio a sfuggire al matrimonio combinato con la figlia di Ledesma, ma le cose non saranno così semplici. Una Vita, trame 4-10 ottobre: Cinta vuole fuggire con Emilio Nel corso dei nuovi episodi di Una Vita in onda la prossima settimana su canale 5 i telespettatori vedranno come Cinta cercherà di trovare un via di uscita per far ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per tutti gli appassionati di Una, tornano lesettimanali riguardanti ciò che andrà in onda da domenica 4 a sabato 10. Le trame saranno sempre più avvincenti, soprattutto a seguito della misteriosa aggressione subita da. Felipe sospetterà sin da subito di Alfredo Bryce e cercherà le prove per incastrarlo. Intanto Cinta cercherà di aiutare il suo amato Emilio a sfuggire al matrimonio combinato con la figlia di Ledesma, ma le cose non saranno così semplici. Una, trame 4-10: Cinta vuole fuggire con Emilio Nel corso dei nuovi episodi di Unain onda la prossima settimana su canale 5 i telespettatori vedranno come Cinta cercherà di trovare un via di uscita per far ...

