Una Vita, anticipazioni 30 settembre: Liberto disperato

anticipazioni "Una Vita", puntata del 30 settembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15? Liberto, tornato in libertà, vuole riconquistare Rosina. Seler è sollevato perché l'ex moglie ha rifiutato Ignacio, ma si sente mancare la terra sotto i piedi quando lei comunica di voler lasciare per sempre Acacias. Rosina rifiuta le avance di Ignacio. Non seguirà l'amico di vecchia data, da sempre innamorato

