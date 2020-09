Una vita, anticipazioni 1 ottobre: Liberto riuscirà a convincere Rosina a non partire? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una vita torna a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 anche nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre 2020 con un nuovo ed imperdibile episodio. Al centro della trama ancora una volta Rosina. La donna infatti, sarà più che mai decisa a lasciarsi il passato alle spalle, lasciando non solo Liberto, ma anche il quartiere per trasferirsi in Portogallo da Leonor. Dopo la sua assoluzione, Liberto si ritroverà quindi, ad affrontate questa improvvisa decisione della moglie e, insieme a donna Susana, cercherà di farle cambiare idea. In attesa di capire se Rosina lascerà definitivamente Acacias, Ramon sorprenderà Felipe insieme a Genoveva. Una vita, anticipazioni: Rosina lascerà per ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Unatorna a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 anche nel pomeriggio di giovedì 12020 con un nuovo ed imperdibile episodio. Al centro della trama ancora una volta. La donna infatti, sarà più che mai decisa a lasciarsi il passato alle spalle, lasciando non solo, ma anche il quartiere per trasferirsi in Portogallo da Leonor. Dopo la sua assoluzione,si ritroverà quindi, ad affrontate questa improvvisa decisione della moglie e, insieme a donna Susana, cercherà di farle cambiare idea. In attesa di capire selascerà definitivamente Acacias, Ramon sorprenderà Felipe insieme a Genoveva. Unalascerà per ...

