Una Vita Anticipazioni 1 ottobre 2020: Addio Rosina! La Rubio lascerà per sempre Acacias... (Di mercoledì 30 settembre 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 1 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, vedremo Rosina informare l'Ex della sua imminente partenza. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Scopriamo ledi Unaper la puntata del 1. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, vedremo Rosina informare l'Ex della sua imminente partenza.

