Una Vita, 30 settembre 2020: anticipazioni puntata di oggi. La decisione di Rosina (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una Vita, 30 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 30 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Per Rosina e Liberto sembra non esserci più alcuna possibilità. Il tradimento di lui le ha spezzato profondamene il cuore e difficilmente le cose torneranno come prima. Liberto però ci spera ancora, soprattutto ora che è stato finalmente assolto dall'accusa di stupro mossa da Alfredo Bryce. Nelle ultime settimane Rosina ha iniziato a frequentare un amico di vecchia di data, Ignacio. L'uomo, fin da ragazzo, prova ...

