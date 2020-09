«Una papera mi ha distrutto la vita» Vent’anni dopo | Taibi racconta il suo Manchester United

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il filmato del tiro di Matt le Tissier che rotola sotto le gambe di Massimo, nel 3-3 contro il Southampton, anno 1999, è ancora online. Ci sarebbe quasi da invocare il diritto all’oblio, per l’ex portiere del Milan che in una sola partita distrusse la sua carriera. Un quotidiano inglese lo etichettò crudelmente “The Blind Venetian”, il veneziano cieco. E da allora è incredibilmente ricordato come “il peggior portiere della storia del calcio inglese”. “Ora sono vecchio e l’ho elaborato. Ma, credetemi, è stato molto doloroso. Ogni anno tirano fuori questa etichetta”.s’è sfogato in un’intervista ripresa dal Daily Mail, piena di ricordi. Una specie di flusso di coscienza inarrestabile, parlando del problema familiare che lo riportò in ...