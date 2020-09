Una donna ha restituito la sabbia rosa di Budelli rubata 42 anni fa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Eleonora ha restituito all’associazione “Sardegna rubata e Depredata” una bottiglia contenente la sabbia rosa di Budelli rubata 42 anni fa dal padre, che recentemente è scomparso Nonostante sia vietato dalle leggi locali, in Sardegna si continuano a prelevare granelli di sabbia da portare a casa come portafortuna. Dalla “spiaggia rosa” 42 anni fa ha un uomo ha deciso di portarsi a casa un po’ di sabbia di Budelli. Dopo tutti questi anni la figlia ha deciso di restituirla, ecco il perché. Dopo 42 anni Eleonora ha deciso di restituire la sabbia di Budelli siccome il padre ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Eleonora haall’associazione “Sardegnae Depredata” una bottiglia contenente ladi42fa dal padre, che recentemente è scomparso Nonostante sia vietato dalle leggi locali, in Sardegna si continuano a prelevare granelli dida portare a casa come portafortuna. Dalla “spiaggia” 42fa ha un uomo ha deciso di portarsi a casa un po’ didi. Dopo tutti questila figlia ha deciso di restituirla, ecco il perché. Dopo 42Eleonora ha deciso di restituire ladisiccome il padre ...

