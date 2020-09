Un solo Consorzio a tutela del Lambrusco (Di mercoledì 30 settembre 2020) La filiera emiliana scommette su una gestione unitaria delle otto denominazioni che ruotano attorno al vitigno simbolo della regione. Le assemblee dei consorzi ‘Lambrusco di Modena’, ‘Vini Dop Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa’ e ‘Reno Doc’ hanno dato il via libera alla fusione dei rispettivi enti nel Consorzio tutela Lambrusco, che diventerà pienamente operativo a partire dal 1° gennaio del 2021. “Il voto favorevole all’unanimità delle assemblee dei soci era l’ultimo passaggio che ci consente di guardare al futuro con speranza e ottimismo: abbiamo un grande lavoro da pianificare per valorizzare l’immagine di uno dei vini più rappresentativi vini d’Italia – afferma Claudio Biondi, presidente del ... Leggi su vinonews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) La filiera emiliana scommette su una gestione unitaria delle otto denominazioni che ruotano attorno al vitigno simbolo della regione. Le assemblee dei consorzi ‘di Modena’, ‘Vini Dop Reggiano e Colli di Scandiano e Canossa’ e ‘Reno Doc’ hanno dato il via libera alla fusione dei rispettivi enti nel, che diventerà pienamente operativo a partire dal 1° gennaio del 2021. “Il voto favorevole all’unanimità delle assemblee dei soci era l’ultimo passaggio che ci consente di guardare al futuro con speranza e ottimismo: abbiamo un grande lavoro da pianificare per valorizzare l’immagine di uno dei vini più rappresentativi vini d’Italia – afferma Claudio Biondi, presidente del ...

Ultime Notizie dalla rete : solo Consorzio L'unione fa la forza: il Lambrusco ora ha un unico consorzio che lo tutela La Repubblica Si potrà passeggiare lungo l'Arno sotto la Biblioteca Nazionale

A Firenze nuovo tratto percorribile sotto il Lungarno della Zecca Vecchia. Oggi il sopralluogo dell’assessore Del Re e del presidente Bottino. Intervento del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno in co ...

Arno a Firenze, nuovo tratto percorribile sotto il Lungarno della Zecca Vecchia

Comune di Firenze Arno a Firenze, nuovo tratto percorribile sotto il Lungarno della Zecca Vecchia Oggi il sopralluogo dell’assessore Del Re e del presidente Bottino. Intervento ...

A Firenze nuovo tratto percorribile sotto il Lungarno della Zecca Vecchia. Oggi il sopralluogo dell'assessore Del Re e del presidente Bottino. Intervento del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno in co ...