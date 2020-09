UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 1° ottobre 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 1° ottobre 2020:Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, Chiara Russo a Tv Soap: “Maria è timida ma sa superare i suoi limiti!”Giulia (Marina Tagliaferri) va da Gennaro Torre (Claudio Botosso) per capire come procedono le indagini su Marco Modica (Fabio Cocifoglia). La Poggi però non ottiene le notizie che si aspettava e a quel punto prende una decisione potenzialmente pericolosa. Susanna (Agnese Lorenzini) torna allo studio Navarra ma ciò, inevitabilmente, crea delle tensioni con Niko. Marina (Nina Soldano) accetta di sposare Fabrizio (Giorgio Borghetti) e vorrebbe dirlo a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma questo provoca il nervosismo di Rosato… Un ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 30 settembre 2020)di Unalin onda giovedì 1°:Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, Chiara Russo a Tv Soap: “Maria è timida ma sa superare i suoi limiti!”Giulia (Marina Tagliaferri) va da Gennaro Torre (Claudio Botosso) per capire come procedono le indagini su Marco Modica (Fabio Cocifoglia). La Poggi però non ottiene le notizie che si aspettava e a quel punto prende una decisione potenzialmente pericolosa. Susanna (Agnese Lorenzini) torna allo studio Navarra ma ciò, inevitabilmente, crea delle tensioni con Niko. Marina (Nina Soldano) accetta di sposare Fabrizio (Giorgio Borghetti) e vorrebbe dirlo a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma questo provoca il nervosismo di Rosato… Un ...

