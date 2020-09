Un posto al sole, anticipazioni 5-9 ottobre: Marina scopre il piano di Roberto? (Di mercoledì 30 settembre 2020) I prossimi episodi di Un posto al sole vedranno Roberto alle prese con degli imprevisti che potrebbero mandare a monte il suo piano. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 5 al 9 ottobre, rivelano che Marina Giordano rischierà di scoprire l’inganno perpetrato ai suoi danni quando capirà che dietro alla strana ostilità di Tortora, c’è proprio Ferri. Nel frattempo, Renato sarà sempre più preoccupato per Niko che è sempre più depresso mentre Bianca aiuterà il cuginetto Jimmy contro i bulli. Infine, Guido scoprirà la verità su Cinzia e Cotugno, Leonardo presserà Serena e Silvia dovrà riportare la calma al Vulcano. Un posto al ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 settembre 2020) I prossimi episodi di Unalvedrannoalle prese con degli imprevisti che potrebbero mandare a monte il suo. Lerelative alle puntate in onda dal 5 al 9, rivelano cheGiordano rischierà di scoprire l’inganno perpetrato ai suoi danni quando capirà che dietro alla strana ostilità di Tortora, c’è proprio Ferri. Nel frattempo, Renato sarà sempre più preoccupato per Niko che è sempre più depresso mentre Bianca aiuterà il cuginetto Jimmy contro i bulli. Infine, Guido scoprirà la verità su Cinzia e Cotugno, Leonardo presserà Serena e Silvia dovrà riportare la calma al Vulcano. Unal ...

