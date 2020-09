Un Posto al Sole, anticipazioni 30 settembre: Fabrizio pronto a sorprendere (Di mercoledì 30 settembre 2020) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 30 settembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40 circa? Fabrizio si ritrova a dover fronteggiare l’alleanza tra Ferri e Lara, ma Rosato potrebbe avere un asso nella manica vincente… Cresce la complicità tra Roberto e Lara. Ferri e Martinelli si sono alleati per danneggiare Marina e Fabrizio. Entrambi hanno interesse a rovinare i rapporti lavorativi eArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 settembre 2020)“Unal”, puntata del 302020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40 circa?si ritrova a dover fronteggiare l’alleanza tra Ferri e Lara, ma Rosato potrebbe avere un asso nella manica vincente… Cresce la complicità tra Roberto e Lara. Ferri e Martinelli si sono alleati per danneggiare Marina e. Entrambi hanno interesse a rovinare i rapporti lavorativi eArticolo completo: dal blog SoloDonna

Barbarasbadata : RT @Molockaracno: Un posto al sole - VeronelliD : @AzzoJacopo Il signor Paratici ha mostrato una grave lacuna dal lato cessioni: o svende i giocatori (Emre Can), o l… - Molockaracno : Un posto al sole - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay - juliesvoicee : RT @mcdannolove: '... vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non co… -