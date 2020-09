Un posto al sole anticipazioni 1° ottobre 2020: Marina accetta di sposare Fabrizio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda giovedì 1° ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45, Marina dice sì a Fabrizio ma Roberto è ancora una presenza ingombrante: anticipazioni. Un posto al sole torna giovedì 1° ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni scopriamo che Marina è ormai la promessa sposa di Fabrizio, ma la vita insieme non sembra iniziata sotto i migliori auspici. Giulia va a parlare col poliziotto Gennaro Torre per sapere a che punto sono le indagini a carico di Marco Modica e, frustrata di non ricevere le notizie che si aspettava, decide di prendere un'iniziativa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nella nuova puntata di Unal, in onda giovedì 1°su Rai3 alle 20:45,dice sì ama Roberto è ancora una presenza ingombrante:. Unaltorna giovedì 1°su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nellescopriamo cheè ormai la promessa sposa di, ma la vita insieme non sembra iniziata sotto i migliori auspici. Giulia va a parlare col poliziotto Gennaro Torre per sapere a che punto sono le indagini a carico di Marco Modica e, frustrata di non ricevere le notizie che si aspettava, decide di prendere un'iniziativa ...

