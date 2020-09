"Un nuovo soggetto politico, pronti a candidarci". Santori, bomba atomica sulla sinistra: affonda il Pd? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le sardine divorziano dal Pd: "Siamo pronti a creare unnuovo soggetto politico". Mattia Santori esce finalmente allo scoperto. In studio da Giovanni Floris a DiMartedì, il fondatore del movimento che ha deciso, in qualche modo, le elezioni regionali in Emilia Romagna a favore di Pd e Stefano Bonaccini lo scorso gennaio rilancia uno scenario abbozzato fin da subito da molti commentatori. Ma l'accelerazione, ora, è soprendente e significativa. "Pd, hai voglia a fare da perno per questa rivoluzione?", chiede il fondatore a Nicola Zingaretti, "ma non solo a lui". In alternativa, spiega Santori lasciando tutti spiazzati in studio, ci sono due strade: "Formare un soggetto politico autonomo, pronto a candidarsi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Le sardine divorziano dal Pd: "Siamoa creare un". Mattiaesce finalmente allo scoperto. In studio da Giovanni Floris a DiMartedì, il fondatore del movimento che ha deciso, in qualche modo, le elezioni regionali in Emilia Romagna a favore di Pd e Stefano Bonaccini lo scorso gennaio rilancia uno scenario abbozzato fin da subito da molti commentatori. Ma l'accelerazione, ora, è soprendente e significativa. "Pd, hai voglia a fare da perno per questa rivoluzione?", chiede il fondatore a Nicola Zingaretti, "ma non solo a lui". In alternativa, spiegalasciando tutti spiazzati in studio, ci sono due strade: "Formare unautonomo, pronto a candidarsi. ...

Le sardine divorziano dal Pd: "Siamo pronti a creare unnuovo soggetto politico". Mattia Santori esce finalmente allo scoperto. In studio da Giovanni Floris a DiMartedì, il fondatore del movimento che ...

