Ufficiale, Paquetà al Lione: quanto incassa il Milan (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ora è Ufficiale: Lucas Paquetà lascia il Milan, è un nuovo giocatore dell'Olympique Lione. Lo ha annunciato il club francese, con un comunicato. Nel corso della conferenza di presentazione di Lucas Paquetá, il presidente del Lione Aulas ha parlato così del trequartista: "Per noi era importante fare un grande acquisto, e Lucas lo è. Con … L'articolo Ufficiale, Paquetà al Lione: quanto incassa il Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

