UFFICIALE | Napoli, c'è il risultato dei tamponi effettuati dopo il Genoa (Di mercoledì 30 settembre 2020) La prima tornata di test svolta ieri sul gruppo squadra azzurro ha regalato buone notizie, ma ora si attende il secondo tampone in programma domani pomeriggio Leggi su 90min (Di mercoledì 30 settembre 2020) La prima tornata di test svolta ieri sul gruppo squadra azzurro ha regalato buone notizie, ma ora si attende il secondo tampone in programma domani pomeriggio

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Nessun tampone positivo in casa #Napoli ? - claudioruss : UFFICIALE - Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra del #Napoli. I prossimi tamponi saranno… - zazoomblog : UFFICIALE Napoli cè il risultato dei tamponi effettuati dopo il Genoa - #UFFICIALE #Napoli #cè - Mary1Boom : RT @enzogoku69: ??Primo giro tamponi andato come tutti speravamo per la salute dei ragazzi e delle loro famiglie adesso aspettiamo i prossim… - pino_nostro : RT @CalcioRepublic: Ufficiale #Napoli, comunicato l’esito dei #tamponi ai giocatori -