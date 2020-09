UFFICIALE – Barkley è un nuovo giocatore dell’Aston Villa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ross Barkley è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Aston Villa: il centrocampista arriva in prestito dal Chelsea Ross Barkley è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Il centrocampista inglese arriva in prestito dal Chelsea, che ha annunciato il suo trasferimento attraverso il proprio profilo Twitter, per la stagione 2020/2021. Il centrocampista classe ’93 vestirà quindi la maglia dell’Aston Villa nel campionato in corso per disputare partite e non rimanere così in panchina al Chelsea. A fine stagione farà ritorno nel club allenato da Lampard. Good luck at Villa, @RBarkley8! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 30, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Rossè ufficialmente undell’Aston: il centrocampista arriva in prestito dal Chelsea Rossè ufficialmente undell’Aston. Il centrocampista inglese arriva in prestito dal Chelsea, che ha annunciato il suo trasferimento attraverso il proprio profilo Twitter, per la stagione 2020/2021. Il centrocampista classe ’93 vestirà quindi la maglia dell’Astonnel campionato in corso per disputare partite e non rimanere così in panchina al Chelsea. A fine stagione farà ritorno nel club allenato da Lampard. Good luck at, @R8! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 30, ...

Ross Barkley è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Il centrocampista inglese arriva in prestito dal Chelsea, che ha annunciato il suo trasferimento attraverso il proprio profilo Twitter ...

