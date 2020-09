Twitter censura Orban: sospeso l’account del governo ungherese (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Il profilo Twitter del governo ungherese è stato sospeso dal social network. La mannaia della censura ha colpito dunque anche l’esecutivo di Viktor Orban, arcinemico dei politicamente corretti di tutto il mondo uniti. Twitter non ha motivato in alcun modo la sua decisione, almeno al momento. L’ha presa e basta, oscurando così il profilo dell’esecutivo di uno Stato sovrano. Un’azione che la dice lunga sullo strapotere delle multinazionali social e sulle loro valutazioni politiche. Nessuna spiegazione ufficiale della sospensione dunque, avvenuta “senza preavviso”, come fatto sapere dal portavoce del governo di Budapest, Zoltan Kovacs. “A quanto pare siamo in un mondo in cui i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set – Il profilodelè statodal social network. La mannaia dellaha colpito dunque anche l’esecutivo di Viktor, arcinemico dei politicamente corretti di tutto il mondo uniti.non ha motivato in alcun modo la sua decisione, almeno al momento. L’ha presa e basta, oscurando così il profilo dell’esecutivo di uno Stato sovrano. Un’azione che la dice lunga sullo strapotere delle multinazionali social e sulle loro valutazioni politiche. Nessuna spiegazione ufficiale della sospensione dunque, avvenuta “senza preavviso”, come fatto sapere dal portavoce deldi Budapest, Zoltan Kovacs. “A quanto pare siamo in un mondo in cui i ...

Nell'ambito della politica aggressiva delle piattaforme statunitensi, il social network Twitter ha nuovamente sospeso l'account HispanTV, media iraniano in lingua spagnola La nuova restrizione è stata ...

