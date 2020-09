"Tutti spariti". Coronavirus nato in laboratorio, bomba Giordano: la "teoria alternativa" di Li Meng Yan | Video (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Coronavirus nato in laboratorio a Wuhan e poi misteriosamente "sfuggito"? Mario Giordano, a Fuori dal coro, affronta il tema della pandemia dal punto di vista di Li Meng Yan, virologa cinese che ha accusato le autorità di Pechino con un libro-bomba. "Non so se ha ragione o torto - spiega Giordano -, ma la questione va affrontata. La teoria alternativa secondo cui il Coronavirus potrebbe provenire da un laboratorio è stata rigorosamente censurata. Ed è così censurata - conclude Giordano - che Li Meng Yan ci ha detto di avere paura". "Sarà possibile - chiede il giornalista, urlando - cosa diavolo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilina Wuhan e poi misteriosamente "sfuggito"? Mario, a Fuori dal coro, affronta il tema della pandemia dal punto di vista di LiYan, virologa cinese che ha accusato le autorità di Pechino con un libro-. "Non so se ha ragione o torto - spiega-, ma la questione va affrontata. Lasecondo cui ilpotrebbe provenire da unè stata rigorosamente censurata. Ed è così censurata - conclude- che LiYan ci ha detto di avere paura". "Sarà possibile - chiede il giornalista, urlando - cosa diavolo è ...

