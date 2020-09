Tunisi: 68 migranti subsahariani soccorsi da Guardia costiera, erano diretti in Italia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo ha riferito all'agenzia Tap il portavoce del distretto meridionale della Guardia costiera del Paese nordafricano, Rachid Bouzidi, precisando che la barca sulla quale viaggiavano è salpata lunedì scorso dalle coste libiche per arrivare in Italia. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo ha riferito all'agenzia Tap il portavoce del distretto meridionale delladel Paese nordafricano, Rachid Bouzidi, precisando che la barca sulla quale viaggiavano è salpata lunedì scorso dalle coste libiche per arrivare in

(ANSAmed) - TUNISI, 30 SET - La Guardia costiera tunisina ha soccorso 68 migranti subsahariani a bordo di un'imbarcazione in difficoltà a 3 miglia nautiche dal porto di El Ktef a Ben Guerdane, nel gov ...

Lo strano rientro del molisano dalla Tunisia, quasi una storia da film

La vicenda che vede protagonista un imprenditore di Santa Maria del Molise, sbarcato in Sicilia su una barca di migranti, sembra ricalcare la trama di "Tolo Tolo" di Checco Zalone, emigrato di ritorno ...

