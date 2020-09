Trump travolge Biden con bugie e slealtà | ora l’America si prepara al peggio

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Uno spettacolo umiliante, per i telespettatori, per il moderatore, per Joe, per l’America. Donald, il primo presidente antiamericano degli Stati Uniti, ha sfigurato il discorso pubblico democratico, o quel che resta, sciorinando sul palco di Cleveland del primo dibattito tra i due sfidanti per la Casa Bianca tutto il suo armamentario di, contumelie e manipolazioni contro l’avversario Joe, contro il moderatore Chris Wallace, contro la verità, contro la decenza. Non si era mai vista una cosa del genere, è stata una brutta serata per la democrazia americana, il demerito è solo di. Quattro anni fa Hillary Clinton lo aveva messo a posto, il bullo, in tutti e tre i dibattiti, anche se poi ha perso le elezioni in una manciata di Stati ...