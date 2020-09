Trump non prende le distanze dai suprematisti. La violenza? «Un problema della sinistra» – Il video (Di mercoledì 30 settembre 2020) Duro scontro nel primo dibattito tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti sui suprematisti bianchi. Joe Biden ha accusato Donald Trump di averli difesi nell’attacco di Charlottesville dopo la morte di George Floyd e ha sfidato il presidente a prenderne le distanze. Ma Trump si è limitato a invitare uno dei gruppi di estrema destra, i Proud Boys, a «fare un passo indietro e stare fermi». Subito dopo ha aggiunto che qualcuno dovrebbe fare qualcosa per il movimento della sinistra antagonista Antifa, perché la violenza non sarebbe «un problema della destra, ma della sinistra». Biden a quel punto ha replicato affermando che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Duro scontro nel primo dibattito tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti suibianchi. Joe Biden ha accusato Donalddi averli difesi nell’attacco di Charlottesville dopo la morte di George Floyd e ha sfidato il presidente arne le. Masi è limitato a invitare uno dei gruppi di estrema destra, i Proud Boys, a «fare un passo indietro e stare fermi». Subito dopo ha aggiunto che qualcuno dovrebbe fare qualcosa per il movimentoantagonista Antifa, perché lanon sarebbe «undestra, ma». Biden a quel punto ha replicato affermando che ...

