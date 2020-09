Trump non condanna i suprematisti e allerta i Proud Boys. Chi sono le nuove stelle dell'Alt Right Usa (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Stand back and stand by”. Ripartiamo da qui. Il momento in cui il moderatore di Fox News, Chris Wallace, incalza il presidente Donald Trump e gli chiede di condannare i suprematisti bianchi chiedendogli di smetterla con la violenza è, probabilmente, quello più alto dell’intero dibattito. Immediatamente dopo la risposta arriva, senza forse, il più basso. “Certo, sono disposto a farlo. sono disposto a fare qualsiasi cosa. Voglio vedere la pace”. “Bene, allora lo faccia, signore”. “Dillo. Fallo”, si intromette un esausto Joe Biden. Donald Trump (non) condanna, dice ai Proud Boys di “stare pronti” e poi aggiunge: “ma ti ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Stand back and stand by”. Ripartiamo da qui. Il momento in cui il moderatore di Fox News, Chris Wallace, incalza il presidente Donalde gli chiede dire ibianchi chiedendogli di smetterla con la violenza è, probabilmente, quello più alto’intero dibattito. Immediatamente dopo la risposta arriva, senza forse, il più basso. “Certo,disposto a farlo.disposto a fare qualsiasi cosa. Voglio vedere la pace”. “Bene, allora lo faccia, signore”. “Dillo. Fallo”, si intromette un esausto Joe Biden. Donald(non), dice aidi “stare pronti” e poi aggiunge: “ma ti ...

lorepregliasco : Un dibattito come quello di stanotte non può avere veri vincitori. Ma è una buona notizia per Biden: era Trump ad a… - borghi_claudio : Ci ho pensato su e ho rivisto Trump Biden con audio originale. Mi spiace ma penso siano andati male tutti e due. P… - fabiochiusi : Non è un dibattito, è la splendida rappresentazione di cosa è diventata la democrazia americana: Trump che blatera… - Mauolo : RT @QLexPipiens: Non sono certo un filo-atlantista - per carità! - anche se Trump è ovviamente meno peggio di Killary, ma se @realDonaldTru… - Caramel89409333 : RT @andr900: #Debates2020 Dibattito nervoso e decisamente infantile. Considerando il livello di Biden e Trump, se De Luca potesse candidar… -