Trump e il tentativo di strumentalizzare Papa Francesco (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una campagna elettorale senza esclusione di colpi – seppure con un primo dibattito Trump-Biden di bassa qualità – che prevede anche l’inclusione di Papa Francesco nei piani di Donald Trump. Questa intenzione ha dato vita a uno scontro frontale a livello diplomatico senza precedenti con al centro Trump Papa Francesco: la diretta conseguenza è che il pontefice non riceverà il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, ha riferito un alterato monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli altro stati, ovvero «ministro degli Esteri» del Vaticano. LEGGI ANCHE >>> Il dibattito tra Trump e Biden ha dimostrato che gli Usa sono messi peggio dell’Italia ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una campagna elettorale senza esclusione di colpi – seppure con un primo dibattito-Biden di bassa qualità – che prevede anche l’inclusione dinei piani di Donald. Questa intenzione ha dato vita a uno scontro frontale a livello diplomatico senza precedenti con al centro: la diretta conseguenza è che il pontefice non riceverà il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, ha riferito un alterato monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli altro stati, ovvero «ministro degli Esteri» del Vaticano. LEGGI ANCHE >>> Il dibattito trae Biden ha dimostrato che gli Usa sono messi peggio dell’Italia ...

andrewMo74 : RT @azael: È sorprendente vedere come Trump e Biden, nel tentativo di rappresentare i cittadini americani nel modo più accurato possibile,… - TreTsun : RT @AtlanteUsa2020: Trump, come aveva fatto durante le primarie democratica, prova a dividere la base radicale democratica da Biden. È un t… - GPiziarte : RT @AtlanteUsa2020: Trump, come aveva fatto durante le primarie democratica, prova a dividere la base radicale democratica da Biden. È un t… - PetrazzuoloF : RT @LaStampa: C’è un tentativo di strumentalizzare il Papa nella partecipazione di Mike Pompeo a un simposio sulla libertà religiosa in Vat… - valibona44 : RT @People1917: Il tentativo di sfruttare l'Ufc a scopi propagandistici è ormai una delle strategie di Trump. L'ultima invenzione è questa… -