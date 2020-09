Trump-Biden: insulti, parolacce, poche idee. Un dibattito presidenziale caotico senza un vero vincitore (Di mercoledì 30 settembre 2020) I novanta minuti del confronto lasciano gli spettatori storditi e intossicati. Il candidato democratico dà a Donald del «clown», il presidente si rifiuta di condannare le milizie suprematiste. E soprattutto, parla di brogli e fa capire che contesterà il risultato delle elezioni. I commentatori: «Il peggior dibattito di sempre» Leggi su corriere (Di mercoledì 30 settembre 2020) I novanta minuti del confronto lasciano gli spettatori storditi e intossicati. Il candidato democratico dà a Donald del «clown», il presidente si rifiuta di condannare le milizie suprematiste. E soprattutto, parla di brogli e fa capire che contesterà il risultato delle elezioni. I commentatori: «Il peggiordi sempre»

