Trump-Biden, il primo dibattito tv è un disastro. Urla, insulti e interruzioni continue: così il faccia a faccia è stato oscurato dal caos (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Sei un clown”. “E tu non hai niente di intelligente”. Il primo attesissimo duello tv tra Donald Trump e Joe Biden, sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, si chiude tra offese reciproche e una grande confusione, tutto a discapito degli elettori americani indecisi che speravano in un confronto schietto ma utile per capirne di più in vista delle elezioni del 3 novembre. E invece per 96 minuti giù insulti e continue reciproche interruzioni, come forse mai era accaduto in un dibattito presidenziale negli Stati Uniti. Tanto che il faccia a faccia tra i due candidati alla Casa Bianca spesso è stato a un soffio dallo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Sei un clown”. “E tu non hai niente di intelligente”. Ilattesissimo duello tv tra Donalde Joe, sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, si chiude tra offese reciproche e una grande confusione, tutto a discapito degli elettori americani indecisi che speravano in un confronto schietto ma utile per capirne di più in vista delle elezioni del 3 novembre. E invece per 96 minuti giùreciproche, come forse mai era accaduto in unpresidenziale negli Stati Uniti. Tanto che iltra i due candidati alla Casa Bianca spesso èa un soffio dallo ...

