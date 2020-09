Trump-Biden, il peggior dibattito della storia dei dibattiti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo ShitshowDue anziani, uno pallido uno apoplettico, hanno dibattuto stanotte a Cleveland. Uno, il presidente Trump, urlava e interrompeva come un deputato di Forza Italia in tv ai tempi di Ruby nipote di Mubarak. L’altro, l’ex vicepresidente Joe Biden, in certi momenti sembrava il candidato del Pd che dibatte con Cetto Laqualunque. Al netto dei paragoni patriottici, il primo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden è stato un disastro. «Il peggior dibattito presidenziale della mia vita», secondo George Stephanopoulos, ex clintoniano della ABC. «Uno shitshow», uno spettacolo di merda, come ha detto scusandosi ma neanche tanto Dana Bash della Cnn. Così shitshow che la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo ShitshowDue anziani, uno pallido uno apoplettico, hanno dibattuto stanotte a Cleveland. Uno, il presidente, urlava e interrompeva come un deputato di Forza Italia in tv ai tempi di Ruby nipote di Mubarak. L’altro, l’ex vicepresidente Joe, in certi momenti sembrava il candidato del Pd che dibatte con Cetto Laqualunque. Al netto dei paragoni patriottici, il primotra Donalde Joeè stato un disastro. «Ilpresidenzialemia vita», secondo George Stephanopoulos, ex clintonianoABC. «Uno shitshow», uno spettacolo di merda, come ha detto scusandosi ma neanche tanto Dana BashCnn. Così shitshow che la ...

Capezzone : +++Agenzia Quasivero ???? +++ Ultim’ora da Cleveland: gli staff di Trump e Biden impegnatissimi a leggere i capitoli… - La7tv : #MaratonaMentana Appuntamento questa notte dall’una con Enrico Mentana e i suoi ospiti per seguire il duello tra i… - you_trend : ???? #USA2020: sarà stanotte il primo dibattito tra #Trump e #Biden ?? Cosa dobbiamo aspettarci? Il nostro… - radio3mondo : Un festival dell'urlo. Una litigata da bar. Un derby dell'insulto estenuante. Il dibattito televisivo Trump vs Bide… - News24Italy : RT @michele_geraci: Dibattito tra #Trump e #Biden. Che ne pensate???? Forse non siamo messi poi cosi' male?? O magari il mondo è davanti… -