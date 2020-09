Trump-Biden, il duello tv tra gli insulti: 'Questo è l'uomo che vi ha detto di iniettarvi la candeggina' (Di mercoledì 30 settembre 2020) 'Sei un clown'. 'E tu non hai niente di intelligente'. Il primo attesissimo duello tv tra Donald Trump e Joe Biden, sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, si chiude tra ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 settembre 2020) 'Sei un clown'. 'E tu non hai niente di intelligente'. Il primo attesissimotv tra Donalde Joe, sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, si chiude tra ...

borghi_claudio : Ma che diamine dice Biden? Che Trump doveva andare in Cina a controllare il covid? ?? Spero sia il traduttore. #Debates2020 - Capezzone : +++Agenzia Quasivero ???? +++ Ultim’ora da Cleveland: gli staff di Trump e Biden impegnatissimi a leggere i capitoli… - La7tv : #MaratonaMentana Appuntamento questa notte dall’una con Enrico Mentana e i suoi ospiti per seguire il duello tra i… - sole24ore : RT @MondoMercati: Trump-Biden, insulti e rissa continua. Il primo dibattito tv degenera nel caos - robymark1 : RT @MaxFerrari: Biden si rifiuta di fare il test antidroga proposto da Trump per entrambi prima di iniziare il dibattito in TV di stanotte.… -