Trump-Biden | a chi ha fatto gioco buttare il dibattito nel caos?

Se il tifoso di una squadra dice che è stata una partitaccia, allora significa che la sua squadra ha perso o comunque che ha giocato male. Questo è ciò che è successo al termine del primo dibattito fra Trump e Biden, definito come il "peggior dibattito presidenziale mai visto" dalla stampa mainstream, la quale è tendenzialmente pro Biden, tanto che il presidente la chiama "The Fake News Media". Abbiamo assistito a un dibattito caotico, fatto di continue interruzioni (soprattutto da parte di Trump) e insulti da entrambe le direzioni. Qui potete vedere un ottimo riassunto degli scontri fra i candidati. Per capire chi ha vinto nonostante questo caos, la domanda da farsi è: ...

