Trovato ordigno bellico in centro Roma, isolata zona (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 SET - RiTrovato un piccolo ordigno bellico, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, in via dei Cappellari, a due passi da Campo de' Fiori, nel centro storico di Roma. L'ordigno, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 30 settembre 2020), 30 SET - Riun piccolo, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, in via dei Cappellari, a due passi da Campo de' Fiori, nelstorico di. L', ...

Agenzia_Italia : Nel centro di Roma è stata trovata una bomba della Prima Guerra Mondiale - GiaPettinelli : Trovato ordigno bellico in centro Roma, isolata zona - Cronaca - ANSA - AURORA65388938 : RT @rep_roma: Roma, ordigno bellico trovato in pieno centro [di LUCA MONACO] [aggiornamento delle 15:27] - lciucciovino : RT @AnsaRomaLazio: Trovato ordigno bellico in centro Roma, isolata zona. Vicino Campo de' Fiori, evacuati case e negozi #ANSA - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Trovato ordigno bellico in centro Roma, isolata zona. Vicino Campo de' Fiori, evacuati case e negozi #ANSA -