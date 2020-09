“Troppe assenze a causa del Covid” | licenziato dal supermercato a un passo dalla pensione “Gli ultimi 7 mesi mi hanno sconvolto la vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) “Ricevere a casa la lettera dell’azienda per cui lavori da 33 anni, con cui ti licenziano, mentre stai ancora cercando di guarire dagli effetti del Covid è stata una mazzata”. F.F., 60 anni, uno dei salumieri “storici” del punto vendita Famila di Casalpusterlengo, è devastato. “Glisettemila vita. Quando ero ricoverato in ospedale a Crema, dal mio letto vedevo passare in corridoio almeno 5-6 bare al giorno – racconta con la voce rotta dall’emozione – poi la miocardite, conseguenza del coronavirus. E adesso il licenziamento, che mi ha buttato proprio a terra. Anche se in questi giorni ho visto la vicinanza di tante persone, dentro sto male”. Come tanti suoi colleghi del settore grande distribuzione, durante i primi ...