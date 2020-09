Traffico Roma del 30-09-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Luceverdemai provati dalla redazione Buonasera sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti e code in carreggiata interna tra cassia-flaminia azionaria e poi tra Settebagni e il bivio per laL’Aquila nella zona sud in carreggiata esterna code a tratti a partire dal bivio per laFiumicino Sino all’uscita anina sulla tangenziale Ci sono code tra l’uscita Pietralata Monti Tiburtini lo svincolo stazione Tiburtina a largo di dall’uscita Verano Porta Maggiore fino a viale Castrense era decisamente trafficata la casa sia interessata da code tra il raccordo via di Grottarossa a complicare la situazione un incidente avvenuto a notizia di via Gradoli la polizia locale ci sia un incidente a Tor Marancia in via dei Lincei raccomandiamo le dovute attenzioni per...