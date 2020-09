“Tra razzismo e Covid gli USA sono terrificanti”. La storia della calciatrice americana emigrata in Germania (Di mercoledì 30 settembre 2020) Kaiya McCullough non ne poteva più. Doveva andare via dagli Stati Uniti. Il suo sogno “americano” di sfondare nel calcio femminile, come difensore al debutto dei Washington Spirit è durato pochissimo. Perché “gli Stati Uniti, tra razzismo e Covid, in questo momento sono un posto angosciante”. Ha 22 anni, e con la pelle nera, ha preferito emigrare in Germania, e accettare un contratto di Seconda divisione pur di andarsene dal suo Paese. “Una questione di salute mentale”, dice alla BBC che racconta la sua storia. “Volevo solo mettermi nella posizione di poter diventare la migliore in assoluto, ma nell’ambiente in cui mi trovavo non pensavo potessi farlo. Per quanto stressante sia stato spostarmi oltre Oceano penso che ne uscirò ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 settembre 2020) Kaiya McCullough non ne poteva più. Doveva andare via dagli Stati Uniti. Il suo sogno “americano” di sfondare nel calcio femminile, come difensore al debutto dei Washington Spirit è durato pochissimo. Perché “gli Stati Uniti, tra, in questo momentoun posto angosciante”. Ha 22 anni, e con la pelle nera, ha preferito emigrare in, e accettare un contratto di Seconda divisione pur di andarsene dal suo Paese. “Una questione di salute mentale”, dice alla BBC che racconta la sua. “Volevo solo mettermi nella posizione di poter diventare la migliore in assoluto, ma nell’ambiente in cui mi trovavo non pensavo potessi farlo. Per quanto stressante sia stato spostarmi oltre Oceano penso che ne uscirò ...

