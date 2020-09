Totti, ma per chi è la dedica? Foto con Ilary in centro a Roma: “Più bella cosa non c’è…” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sarà stata una dedica per entrambi. "Più bella cosa non c'è", scrive Francesco Totti nel suo ultimo post su Instagram. È in posa con sua moglie Ilary Blasi ma dietro di loro c'è tutta la bellezza di Roma. Per chi sarà la dedica dell'ex capitano giallorosso? Per la sua compagna di una vita o per la città che lo rappresenta? Probabile per entrambi. La donna della vita nella città della sua vita. cosa volere di più?embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFu2s70BOhT/" Totti, ma per chi è la dedica? Foto con Ilary in centro a Roma: “Più ... Leggi su golssip (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sarà stata unaper entrambi. "Piùnon c'è", scrive Francesconel suo ultimo post su Instagram. È in posa con sua moglieBlasi ma dietro di loro c'è tutta la bellezza di. Per chi sarà ladell'ex capitano giallorosso? Per la sua compagna di una vita o per la città che lo rappresenta? Probabile per entrambi. La donna della vita nella città della sua vita.volere di più?embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFu2s70BOhT/", ma per chi è laconin: “Più ...

OfficialASRoma : ?????? Da Totti... a Totti ?? ?? Abbiamo messo insieme 10 grandi assist perfetti per 10 grandi gol... #ASRoma - SkySport : FRANCESCO TOTTI compie 44 anni. Auguri! ? «Sono passati tre anni ma è come se non lo fossero. Spesso riguardo quell… - RomaRadio : Non esiste un tweet abbastanza lungo da raccogliere tutto quello che è stato Francesco Totti. Per la Roma, per Rom… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??Che giorno il 30 Settembre...non solo per la nascita della Bellucci, che pure merita nota di menzione, quanto per un pall… - BombeDiVlad : ??Che giorno il 30 Settembre...non solo per la nascita della Bellucci, che pure merita nota di menzione, quanto per… -