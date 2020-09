Tottenham, quando “la natura chiama”…: Dier esce dal campo per andare in bagno durante sfida col Chelsea (Di mercoledì 30 settembre 2020) Curioso episodio andato in scena nella notte inglese di Carabao Cup nel match tra Tottenham e Chelsea. Il calciatore degli Spurs Eric Dier, nel bel mezzo degli assalti dei suoi per ribaltare il momentaneo svantaggio targato Werner, ha lasciato il campo perché... la natura lo stava chiamando.Dier: "quando scappa, scappa"caption id="attachment 1029415" align="alignnone" width="681" Tottenahm Dier (getty images)/captionDier è dovuto correre in bagno improvvisamente scatenando la reazione di José Mourinho che si è precipitato negli spogliatoi per riportarlo immediatamente in campo probabilmente non a conoscenza di quanto stesse accadendo al suo calciatore. Per fortuna, poi, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) Curioso episodio andato in scena nella notte inglese di Carabao Cup nel match tra. Il calciatore degli Spurs Eric, nel bel mezzo degli assalti dei suoi per ribaltare il momentaneo svantaggio targato Werner, ha lasciato ilperché... lalo stava chiamando.: "scappa, scappa"caption id="attachment 1029415" align="alignnone" width="681" Tottenahm(getty images)/captionè dovuto correre inimprovvisamente scatenando la reazione di José Mourinho che si è precipitato negli spogliatoi per riportarlo immediatamente inprobabilmente non a conoscenza di quanto stesse accadendo al suo calciatore. Per fortuna, poi, ...

